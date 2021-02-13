Новый законопроект о медиа дозводить эффективнее бороться с пропагандистами в медийной среде. В нем четко указано, чего Украина не позволит. Об этом в интервью Главкому рассказал председатель парламентского комитета по информационной и гуманитарной политики, народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев. Потураев отметил, что нынешнее медийное законодательство не позволяет эффективно бороться с каналами, которые близки по риторике к «медведчуковских». «Законодательство не соответствует условиям гибридной войны, в которой Украина находится с 2014 года. Это не значит, что я цель его упростить, но в законопроекти о медиа четко прописаны те вещи, которых Украина не позволит. Их немного, но если ты делаешь то, чего государство не позволяет, тогда разговор будет короткий », — сказал он. Потураев подчеркнул, что наше медийное законодательство нуждается в совершенствовании. «Нам очень и очень повезло, что условная группа Козака оказалась связанной с ОРДЛО — террористической группировкой, и именно это позволило наложить санкции. А вот процедура наказаний через суды каналов, которые работают против украинских национальных интересов, является очень сложной », — сказал он. Нардеп подчеркнул, что сейчас Нацсовет остается в судебных процессах по меньшей мере по двум каналов так называемой группы Козака, также есть претензии и к телеканалу «Наш». Напомним, в июле 2020 года были зарегистрирован доработанный законопроект о СМИ. Однако через волну критики и отсутствие полной поддержки в рядах монобильшости его не вносили в сессионный зал. Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против «112 Украина», NewsOne и Zik и их владельца Тараса Козака основывается на доказательствах их финансирования государством-агрессором. Верховный Суд отклонил иск о санкциях против телеканалов Медведчука.

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