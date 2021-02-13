Невозможно исключить риск новой пандемии на сто процентов, потому что Covid-19 продолжает меняться, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, по крайней мере пока. Так же как появился текущий коронавирус », — сказал специалист. При этом он отметил, что сейчас вероятность появления нового, более угрожающего штамма коронавируса, очень мала. «Если ему (вируса) будет полезно как вида, он начнет размножаться, так же как начал шествие по планете текущий коронавирус», — сказал Жемчуга. Напомним, 17 января, в Дании обнаружили новую мутацию коронавируса вскоре после того, как в страну попал высокозаразное штамм, распространялся в Великобритании. Речь идет о более трансмиссивный вариант коронавируса, известный как B.1.351 / 501Y, который был впервые обнаружен в Южной Африке. К слову, данные свежих клинических испытаний двух вакцин против Covid-19 показали, что зафиксирован в Южной Африке новый вариант коронавируса более устойчив к антителам, вызванных прививкой. Лучший способ предотвратить дальнейшую эволюции вируса — остановить его размножение. Как сообщалось, британские специалисты идентифицировали на территории страны еще две новые мутации коронавируса Covid-19. Служба здравоохранения Англии зафиксировала 76 случаев заражения новыми вариантами коронавируса.