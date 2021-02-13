Существует много споров вокруг пользы сала для организма людей. Эксперты рассказали, чем полезен изделие женского организма. Однако напомнили, что сало считается высококалорийным продуктом, из-за чего потреблять его следует небольшими порциями. В первую очередь, полезные свойства сала связаны с содержащейся в нем арахидоновой кислотой, как отмечают эксперты. Она представляет собой ненасыщенные жир, положительно воздействующий на организм. Кислота позволяет выводить из организма шлаки и токсины, помогает нормализовать работу пищеварительной системы, а также положительно влияет на иммунитет и работу головного мозга. Доказано, что сало помогает коже и волосам оставаться здоровыми. Это связано с содержащимися в нем холином и ретинолом. Эксперты отмечают, что сало нельзя не только потреблять в пищу, но и делать из него разные маски. Сало считается особенно полезным для беременных женщин. Благодаря ему женщины могу легко восполнить свой запас жиров, что важно при вынашиваниы ребенка. Кроме того, несмотря на то что продукт высококалорийный, в нем почти нет углеводов. Поэтому его можно потреблять в пищу тем, кто придерживается безуглеводной диеты. По словам экспертов, сало в небольших количествах позволяет быстро расщеплять жиры, а также хорошо насыщает организм. Что позволяет быстро похудеть. Сало можно сочетать с отрубями, черным хлебом и овощами.