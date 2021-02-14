Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената по делу об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу. Байден считает ее напоминанием о том, что «демократия хрупкая», и каждый американец обязан защищать правду. Об этом пишет Reuters. Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа. «Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупкая», — сказал Байден. Ранее Трамп также опубликовал заявление после того, как Сенат не смог утвердить его импичмент. Он назвал процесс импичмента «самой охотой на ведьм». Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявления импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 — республиканцы), против — 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов. 3 февраля конгрессмены представили обвинения по импичменту Трампа. В конгрессе обвинили Трампа в том, что он спровоцировал беспорядки 6 января в Вашингтоне: тогда группа демонстрантов, поддерживающих Трампа, ворвалась в Капитолий. Это первый случай в истории страны, когда такая процедура проводится против одного и того же президента повторно. Как сообщалось ранее, 25 сентября 2019 Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, по которой в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп давление на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына действующего президента США Джо Байдена. 6 февраля 2020 Сенат США оправдал Трампа.