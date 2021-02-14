14 февраля все влюбленные поздравляют друг друга с Днем святого Валентина. НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила для вас подборку открыток и пожеланий, которые помогут поздравить красиво. ПОДБОРКА ЯРКИХ ЛИСТОВОК КО ДНЮ ВАЛЕНТИНА [Gallery size = "full" ids = "232335,232334,232333,232332,232331"] Милая, если распечатать все комплименты, которых ты заслуживаешь, Украина останется без леса … [Gallery size = "full" ids = "232329,232330,232328,232327,232326"] *** Две вещи между людьми самого стоят, Жизнь и любовь — тело и душа. Без духа тело — прах, его ветры раздуют И знака не станет, зарастет трава Так без любви и жизни тускнеет Как лист осенний уйдет в небытие Счастлив тот, кто постиг сумеет Что только Любовь — продолжение жизни. [Gallery size = "full" ids = "232325,232324,232323,232322,232321"] *** Я Тебя люблю сегодня, завтра, всегда … Хочу быть рядом, идти бок о бок всю жизнь, что осталось, Хочу жить для тебя, дарить Тебе радость, хочу гордиться тобой! В день влюбленных хочу Тебе только еще раз сказать, что я у Тебя есть … *** Моя валентинка Тебе поступит Любовью согреет и зима пройдет, Посмотри в окошко-хотя зима, Там в каждой снежинке наша весна! *** Напишу смс, от земли до небес, небес на землю пронесется! А когда долетит, то только пусть на мгновение, твое сердце чаще забьется! [Gallery size = "full" ids = "232318,232317,232316,232315,232314,232313,232312"] *** Февраль, четырнадцатый, зима … Снега, ветра и холода, Быстренько валентинку открывай, Любовью душу свою согревай: Моя Ты судьба, я люблю Тебя Пусть Ангел небесный тебя хранит! [Gallery size = "full" ids = "232311,232310,232309,232308,232307,232306,232305"] Также рекомендуем прочитать, что подарить любимому человеку на День святого Валентина .