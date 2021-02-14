Украинская сторона работает прежде всего в интересах и делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом. Об этом рассказал эксминистр экономики и нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, сообщает «Сегодня». «Когда мы говорим о любой переговорный процесс, надо обойтись без очевидных спекуляций», — подчеркнул он. По словам Милованова, с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. «Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая — макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная, — и переговорная », — заявил он. В то же время как и в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в частности, с независимостью государственного управления. Они всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными, признался Милованов. «Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, соответственно, переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и заключается суть переговоров », — подчеркнул он. Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Стороны договорились о пересмотре программы stand by. Обсуждались законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и меры в секторе энергетики.

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