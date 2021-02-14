Перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на провокации противника и потери среди украинских военных. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Как отметил председатель Офиса президента, несмотря на нынешние провокации, «это однако не сравнить с тем, что происходило, когда режима (перемирие — ред.) Не было». По его словам, это важное достижение. «Есть провокации, погибшие, раненые, но если сравнить цифры потерь, наша армия потерпела в аналогичные периоды, например, год назад, безусловно, в разы меньше», — подчеркнул Ермак. Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал обострения ситуации на Донбассе. По его словам, резкий рост количества обстрелов является организованной провокацией. 11 февраля от пули снайпера в Донбассе погиб боец 59-й отдельной мотопехотной бригады, 36-летний Александр Глушко. А прифронтовой село на Луганщине Красный Деркул Станично-Луганского района 11 февраля попрощался с бойцом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Алексеем Подвезенним, погибшего 6 февраля на Донетчине в результате подрыва.