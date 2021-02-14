Это уже проверено и апробирована традиция. Как только меня вспоминает запоребриковий пропагандон Соловьев или кто-то другой / другая с их навоза — считай два дня и готовься к идентичной атаки в исполнении «Местный» филиалов вышеупомянутых гноивок. И осе: во вторник Соловьев пробормотала что-там — а в пятницу штатные коллаборационисты на нашей территории разогнали целую истерию «глубоко оскорбльонних». Каждый раз эти однояйцевые близнецы курят свою контору, потому что одновременно, одномоментно, с дословным дублированием информация забрасывается на одни и те же ресурсы, что всегда. Этот перечень ресурсов, которые методом copy / paste зеркалят все враждебные вброс и нарративы, уже давно должен был бы заинтересовать компетентные органы. Но сейчас не об этом. Лично хочу поблагодарить пророссийском деятелю бужанскому-Максиме-Аркадьевич не только за то, что он бесплатно пропиарил 4 КАНАЛ — но (теперь серьезно и без подколок) за возможность на более высокий уровень вынести проблему, касающуюся всей национальной журналистики, медиа-законодательства и в целом — успешного противостояния в условиях войны. Задаю простой вопрос: как мы должны говорить с врагом? С врагом, который по отношению к нам применяет все калибры не только огнестрельного, но и гибридной оружия. Как мы должны говорить с врагом в условиях его вооруженной агрессии + полномасштабной подрывной работы изнутри? Как мы должны говорить с врагом и о противнике? Можно ли с врагом, который убивает людей и забирает территории, говорить на языке вражды — или нет-нет-нет, мы терпеливая нация котов Леопольда, которые с убийцами и их местными прихвостней хотят жить дружно? Пришло время ревизии такого термина, как «язык вражды». Прошу заметить, ВСЕ атаки на укртабир ВСЕГДА базируются на обвинениях в использовании языка вражды. Этот срок они взяли на вооружение и превратили в ловушку. Этим термином они делают невозможным любую твердую, прочную украинский риторику. Это не о расе, не об гендер, не об нацменьшинства, не об мигрантов, не об иншовирив, не об ориентации, не об антисемитизме и не обо всех базовые права человека, которые защищаются во всем мире. В нашем случае речь идет о другом. Враги сознательно подтягивают язык вражды под любые высказывания, которые гипотетически могут оскорбить одноклеточных тыловых крыс, уневажують украинскую государственность, своей духовной и культурной столицей считают Москву, работают на распространение идей русского мира, называют украинских солдат убийцами, поддерживают гуманитарную оккупацию, мечтают о триколор в Киеве, отрицают факт нападения РФ, топчутся по базовым для Украинской ценностях и тд. НЕ расшатывайте лодки, потому что, видить ли, крыс тошнит. Ну идите и поригайте за борт. Так же до абсурда дойдем. Лозунг «слава нации — смерть врагам» может трактоваться как призыв к убийству. Названия террористов террористами формально незаконным, поскольку нет обвинительных решений суда по ним (кстати, на этом основании уже пересмотрены школьные учебники). Пятая колонна уже открыто отрицает трактовки России как врага, поскольку это «второй по величине торговый партнер». Опираясь на «язык вражды», употребление слова «мскль» тянет на межнациональную рознь. Я серьезно: если государство не пересмотрит очень шаткое и скользкую норму о языке вражды, то вся антироссийская риторика (ВСЯ!) Будет незаконной. Вся. Они об Украине могут говорить всякие гадости, а у нас, видить ли, язык вражды, поэтому надо всем прикусить язычки, чтобы пятая колонна украинофобов НЕ обидилась. С этим надо покончить. Эта шизофрения (война с россией на передке — и ути-пути в тылу) должна прекратиться. В условиях вооруженной агрессии РФ надо срочно подкорректировать терминологию «язык вражды» (в Европе она тоже постоянно плавает в зависимости от вызовов). Потому что это — кляп самим себе. Самим себе затыкаем рот — если враг по всем фронтам фигачит по нам безлимитно и со всем спектром лексики. В условиях войны журналистика не только может, но и должна быть агрессивной и гражданской. А как иначе ?? Тыловых крыс, мечтающих о Расею-матушку на территории Украины, идеологически поддерживают врага и живут российским повесткой дня, надо всегда и везде называть тыловыми крысами и не переживать, это им, одноклеточным, нравится. Это — вопрос сугубо этики, а не закона. Моя этика позволяет этих существ называть существами. Готов лично сказать это на заседании Комиссии по вопросам журналистской этики. Сейчас, когда местная вата толчет из всех орудий в унисон с установками «Град» на передовой, — нашей профессии (ее остаткам) пора включать государственную логику, вносить существенные коррективы в умышленно подавленную риторику медиа. Пора не бояться сказать, что с врагом и его местными приспешниками надо говорить так, как этого требует диалектика противостояния. Вообще-то не помешал бы круглый стол с участием ключевых украинских СМИ на тему: какой должна быть риторика медиа в условиях войны и почему не нужно бояться украинской пропаганды. Но, зная, что олигархические СМИ работают против Украины, далее будут на все эфиры приглашать представителей российских партий, дальше будут «дружить со всеми», далее сюськаты-мускаты с внутренним руководством врага, значит, остается делать свое дело на своем маленьком месте.