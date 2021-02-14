По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 14 февраля, осадки наблюдаются в Кировоградской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в пресс служба ДСНС Украины. По информации Укравтодора, в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на таких участках дорог:

Волынская область — на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи).

— на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи). Ивано-Франковская область — на а / д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.. Коломыя — м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин — г.. Городенка).

— на а / д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.. Коломыя — м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин — г.. Городенка). Винницкая область — на а / д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г.. Жмеринка — м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов — м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров — пгт Шпиков).

В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов:

Винницкая область — на всех автодорогах общего пользования в пределах области продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта;

— на всех автодорогах общего пользования в пределах области продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта; Ровенская область — на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники;

— на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники; Хмельницкая область — на всех автодорогах общего пользования в пределах области продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

Напомним, Министерство образования и науки Украины, из-за непогоды и морозов, рекомендует учебным заведениям рассмотреть возможность перевода обучения в дистанционный формат и провести среди учащихся разъяснительную работу по предотвращению переохлаждения. К слову, с 15 февраля все школы и детские сады Киева возобновляют работу в обычном режиме. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, отметили в КГГА. Как сообщалось, из-за непогоды в Украине задерживается движение поездов.