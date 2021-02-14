Огромный астероид, размеры которого сравнивают с Калифорнийским мостом «Золотые Ворота», приблизится к Земле в марте. Астрономы назвали дату, когда небесное тело подойдет на максимальное расстояние до планеты, а также оценили возможные риски. Об этом сообщает Live Science. Ученые рассчитали, что мартовский астероид будет крупнейшим и наиболее быстрым в 2021 году. Официально астероид назван 231937 (2001 FO32), имеет диаметр от 0,8 до 1,7 километра, от 0,5 до 1 мили. Он достигнет 2 миллионов километров от Земли уже 21 марта, в день весеннего равноденствия. Хотя эксперты говорят, что астероид ничем не угрожает планете, его причисляют к потенциально опасным. То есть таких, по которым надо пристально следить, изучая его траекторию и вероятность угрозы при следующем сближении. Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром более 140 метров и близостью к планете меньше 7500000 километров несут потенциальную угрозу. Ученые установили скорость, с которой движется астероид — рекордные 124 тысяч километров в час. Астрономы уверяют, что ни один известный астероид не представляет значительного риска для Земли в течение следующих 100 лет. Сейчас наибольшей известной угрозой является астероид (410777) 2009 FD, который имеет шанс на 1714 (менее 0,2%) поразить Землю в 2185 году. Напомним, 29 января, мимо Земли пролетел астероид 2021 AG7, длина которого больше, чем четыре автобуса.