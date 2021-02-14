По количеству задействованных в энергетике ядерных реакторов Украина занимает девятое место в мире и пятое в Европе. В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей мощностью в 6000 МВт, является самой мощной в Европе. Два недостроенных энергоблока (один из которых планируется ввести в эксплуатацию 2025) есть на Хмельницкой АЭС, один — на Южно-Украинской АЭС. Рассматривается возможность построения еще одного блока на Ровенской АЭС и двух блоков вместо запланированных к выводу из эксплуатации — на Запорожской АЭС. Традиционно АЭС производят почти половину всей электроэнергии в Украине в прошлом году было даже немного больше. Эти справочные данные общего характера нужны для того, чтобы предметно вести дальнейший разговор о судьбе украинской ядерной энергетики. Признаюсь: автор этих строк в свое время, в конце 1980-х, считал атомные электростанции как такие страшным злом, которое должно быть как можно быстрее уничтожено. Однако когда на повестке дня встал вопрос о восстановлении независимости Украинского государства, вместе с ним встал вопрос по обеспечению энергетического баланса страны, и стало понятно, что без АЭС не обойтись. Дальше — больше. Ко мне попало кое-что из работ Лавлок — «патриарха» зеленого движения, консультанта правительства Тэтчер по экологии, то есть известного ученого и отнюдь не левака, который еще в середине 1980-х бил тревогу из-за опасности глобального потепления. Лавлок длительное время отчаянно боролся против использования ядерной энергии. А затем в начале 2000-х опубликовал статью в Independent, которая вызвала огромные споры в научных кругах. В ней ученый призывал экологов отказаться от давнего противодействия использованию атомной энергии, ведь она не производит парниковых газов. Глобальное потепление идет стремительно, и попробовать поставить его под контроль можно только через масштабный переход на атомную энергию, писал он. «Зеленое» движение в массе своей категорически отверг его призывы, не слишком считаются с эти идеи и деловые круги, которые не хотят идти вопреки общественному мнению. Сейчас ставка делается на «зеленую» энергетику, но только в развитых странах, хотя она пока дороговата и слишком зависит от сезонов года, и почти все ее разновидности способны производить электроэнергию стабильно. Чтобы убедиться в этом, достаточно подсчитать количество солнечных дней за эту зиму. А стабильно дули ветры? Конечно, по возобновляемой энергией будущее. Но … Джо Байден заявил о желании обеспечить инвестиции в «зеленую энергетику» в размере $ 2 трлн, чтобы уже 2030 выйти на практически нулевое использование ископаемого топлива в электроэнергетике США. Украина остается только мечтать, чтобы привлечь хотя бы в 100 раз меньше инвестиции в эту отрасль. Тем более, что к ней уже присосались некоторые олигархи. Поэтому не остается ничего другого, как на ближайшие десятилетия сохранить и развить ядерную энергетику. Еще и потому, что произведенная АЭС электроэнергия дешевле другой, произведенную как тепловым, так и «зеленым» секторами. То есть АЭС с их дешевой энергией — это спасение для нищих и бедных, которых в Украине большинство населения. Однако политика власти, похоже, ориентированная на спасение сверхприбылей олигархов … Но необходимость сохранения и развития ядерной энергии в Украине заключается не только в сугубо экономической и социально-политической плоскостях. Чего-то не принято говорить о военно-политическое значение наличия в Украине 15 реакторов на АЭС. Между тем, представляется, эти реакторы сдерживают российские агрессивные планы самим фактом своего наличия. Представьте-ка, какие последствия могут иметь масштабные боевые действия на юге Украины, где расположены две АЭС с девятью реакторами! Один реактор Чернобыльской АЭС сколько бед наделал, а здесь в случае чего может и «ЛДНР» засыпать, и Крым, и Черное море … Поэтому пока там работают ядерные энергоблоки, агрессор не слишком торопится с оккупацией «Новороссии», несмотря на возможные непоправимые бедствия для себя (на Украине ему, конечно, наплевать, но и подвергать свое руководство осквернили земли тоже не хочется, не говоря уже о международных последствиях таких действий). Но — вот проблема — в течение 2020-х годов срок эксплуатации реакторов на этих АЭС подходит к концу. А это означает не просто большая беда для украинской экономики, для нормальной жизни граждан страны, но и открыты ворота на юге для танковых рейдов российских «миротворцев». А вот на Ровенской и Хмельницкой АЭС сроки эксплуатации реакторов закончатся гораздо позже, в 2030-х годах (у одного — вплоть 2050). Поэтому они на длительную перспективу играть роль «страховых полисов» для этих территорий, потому что даже Путин не решится вести масштабные боевые действия наряду с более чем полдесятком потенциальных Чернобылей … Скажете, фантастика, да еще и ненаучная? Первый лауреат Премии Джеймса Мейса, мой коллега Игорь Лосев с момента прихода Путина к власти в России не уставал предупреждать об опасности военной агрессии со стороны Кремля, еще и вероятные этапы российской инвазии назвал Севастополь — Крым — Донбасс. Так и произошло. Однако некоторые высокоученого мужи даже в последние годы не устают повторять: просто случайность, он угадал — и не больше, потому что предсказать что-то в социально-политической жизни невозможно. Однако возникает вопрос: почему эти люди не откажутся от своих дипломов кандидатов и докторов наук, ведь любая наука (если это не художественный свист) предполагает наличие прогностической функции? Так вот: когда живешь рядом с «Третьим Римом», следует обращать внимание на все, даже на первый взгляд, невероятные варианты развития событий — и принимать соответствующие меры. Это касается и АЭС. Которые, кроме всего прочего, обеспечивают энергетическую независимость от России. Конечно, при должном их использования, а не за выключения энергоблоков или перевода их на половинную генерацию в интересах олигархов, которые часто далеко расходятся с украинскими национальными интересами.