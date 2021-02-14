На День святого Валентина, 14 февраля, в Украине ожидается постепенное прекращение осадков, ослабление ветра и усиление мороза. Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Так, в воскресенье, 14 февраля, в Карпатском регионе, ночью в северных, днем в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м / с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 11-16 °, днем 5-10 ° мороза, на северо-востоке ночью 13-18 °, днем 10-15 ° мороза, в южной части и западных областях ночью 7-12 °, днем 2-7 ° мороза, на Закарпатье от 4 ° мороза до 1 ° тепла, в Карпатах ночью 11-16 °, днем 7-12 ° мороза.

В Киеве на День влюбленных, 14 февраля, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура ночью 12-14 ° мороза, днем минус 6-8 °. Стоит отметить, что с начала следующей недели, 15 февраля, морозы в Украине усилятся и местами температура воздуха будет падать до минус 30 °. Такая стужа, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели — до 21 февраля.