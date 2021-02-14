За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3094 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 183 дети не и 72 медработника. По этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов Также за минувшие сутки были госпитализированы 1917 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 45 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 2002 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 19211 (в частности методом ПЦР — 15576, методом ИФА — 3635). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1271143 лица;

выздоровели — 1114301;

летальных случаев — 24330;

проведения ПЦР-тестов — 6540785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 330 детей и 226 медработников. За минувшие сутки были госпитализированы 1889 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 111 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 6144 человека.