В Киеве сеть супермаркетов «Сильпо» на бордах призналась в любви своим конкурентам. Фото бордов торговая сеть опубликовала на своей Facebook-странице. Оригинальные баннеры разместили в столице накануне Дня всех влюбленных. Так сотрудники маркета решили выразить свои чувства по случаю праздника. «Наши сердца наполнены теплом, которым так и хочется поделиться с теми, кого мы любим. Прямо здесь и сейчас … А иногда любовь встречается в совершенно неожиданных местах. Мы признаемся в своих чувствах «АТБ», «Билли» и «Эко-маркет». А еще — любым «Форе», «Фоззи» и «Велика Кишеня», замечательным «Варус», «Новус», «траш», «Ашана», «Гудвайну», «Метро» и другим сетям по всей Украине. Вы все вдохновляете, очаровываете и влюбляет в себя. Каждый из вас заслуживает искреннюю, безграничную и преданную любовь. Знайте — «Сильпо» loves You! », — отметили в заметке.

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Также торговая сеть призналась в любви к своим покупателям и работников. «Любим каждого нашего гостя. За ваши улыбки, которые видны даже при масками. За вашу преданность предвидением на чеках. За то, что вместе с вами так интересно познавать мир вкусов. Заходите к «Сильпо», чтобы своими ушами услышать слова любви — просто сейчас они звучат по нашему радио. Любим каждого, кто работает в «Сильпо». Вы — герои наших дней, работающих ежедневно на какие проблемы планетарного масштаба. Любим вас за талант и настойчивость, за маленькие чудеса, которые осуществляете ежедневно. Обнимаем и не отпускаем », — написали в торговой сети. Напомним, сегодня, 14 февраля, в мире отмечают День всех влюбленных, а верующие чтят память Святого Валентина.