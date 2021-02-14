С 15 февраля все школы и детские сады Киева возобновляют работу в обычном режиме. Об этом сообщает пресс служба КГГА. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в Киеве прекратятся, и на смену им придет морозная погода. Коммунальные службы за выходные настроены преодолеть последствия осадков, поэтому город вернется к привычному ритму жизни. «В первую очередь, хочу поблагодарить родителей детей, которые остались со своими детьми дома, и их работодателям, которые с пониманием отнеслись к ситуации и не стали уменьшать размер оплаты труда своим подчиненным, вынужденно остались дома. Также хочу поблагодарить и педагогам, которые стараются максимально не останавливать учебный процесс, который и так получил определенные коррективы в связи с карантинными ограничениями », — отметил Мондриевский. Он отметил, что коммунальные службы подготовили здания садов и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, так по прогнозам температура днем должна упасть местами до минус 15. «Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник», — заявил Мондриевский. Напомним, из-за непогоды, которая бурлит уже несколько дней, в Киеве закрыли садики и школы, обучение проходит дистанционно. Отметим, Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений в период осложнения погодных условий рассмотреть возможность организации дистанционного обучения.