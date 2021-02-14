За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр Операции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такую же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовка. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было. С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки, 13 февраля, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 81 административном правонарушении. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4579 транспортных средств и 4141 человек. На причастность к вооруженных формирований Российской Федерации в территориальные подразделения доставлялись одно лицо. За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 500 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 412 человек.