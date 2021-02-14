Не секрет, что жители таких стран, как Испания, Италия, Греция живут, в целом, дольше других. Секрет — в особой средиземноморской диете с низким содержанием мяса, уверены ученые. Такая диета с Наибольшей вероятностью сохранит когнитивные способности и избавит от преждевременного слабоумия и других «старческого» болезней. Об этом заявили исследователи, Которые протестировала когнитивные способности полутысячы человек в возрасте 79-80 лет. Все испытуемые НЕ страдали деменцией. Людям давали заполнить анкету, где, в том числе, они писали в своем питании. Как выяснилось, большинство из тех, кто придерживается средиземноморской диеты, имели высокие показатели когнитивных функций (зрение, слух, память и т.д.), несмотря даже на присутствие Некоторых вредных привычек (например, курение).

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