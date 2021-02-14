Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального планируют в воскресенье, в День влюбленных, провести сборы при свечах во дворах жилых территорий России, несмотря на предупреждения, которые могут арестовать. Об этом сообщает Reuters. Сторонники Алексея Навального объявили мораторий на уличные акции до весны после того, как в течение последних нескольких недель правоохранители задержали тысячи людей во время протестов против ареста и заключения оппозиционного политика. Но сейчас они хотят, чтобы россияне продемонстрировали солидарность с Навальным, собравшись во дворах жилых территорий на 15 минут в вечер на День влюбленных, засветив фонарики мобильных телефонов и поставив свечи в форме сердца. «Путин — это страх. Навальный — это любовь. Поэтому мы победим », — написал в Twitter Леонид Волков, один из ближайших соратников Навального, призывая людей собираться.

Навальный в августе 2020 был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы «Новичок» и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он и Юлия 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания.

Напомним, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с невыполнением Россией решения ЕСПЧ по «делу Ив Роше». Обращение должно быть рассмотрено в марте.