В команде Зеленского ставят под сомнение прозрачность «Телеграмму» и каналов, работающих на его платформе, а также не исключают, что российские спецслужбы используют их для манипуляции общественным сознанием украинских граждан и дестабилизации ситуации в нашем государстве. «Телеграмм-каналы — это часть системы манипуляции общественным сознанием», — заявил в интервью «Главкому» председатель парламентского комитета по информационной и гуманитарной политики, «слуга народа» Никита Потураев. «Те месседжи, которые звучали из телеканалов, затем транслировались в телеграмм каналах или наоборот. Вместе с интернет-сайтами это была такая комплексная машина по обработке общественного сознания », — отмечает депутат. Потураев видит ничего удивительного в том, что СБУ установила факт финансирования Россией ряда анонимных телеграмм-каналов. Ведь «Телеграмм» активно использовался Кремлем для раскола российской оппозиции, отбеливание конкретных кремлевских людей, и отработав эту технологию на своих гражданах, они ее охотно перебросили сюда. Так что сомнений в том, что идея этих каналов пришла из России, нет », — замечает он. Но быстро изменить ситуацию и сделать что-то с этими каналами очень трудно. «Единственное, что можно, — обрубить им финансирование», — считает Потураев. Напомним, «Слуга народа», нардеп Потураев, призвал страну готовиться к мести за отключение «фактически российских СМИ».

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