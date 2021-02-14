В российской республике Коми, в городе Сыктывкар, не смогли провести суд на активистом. Все потому, что он общался на языке коми, которой никто из присутствующих в зале не понимал. Об этом сообщает «Новая газета». Активиста Алексея Иванова обвиняют в нарушении порядка проведения митинга. В суде он отказался общаться на русском — мол, речь коме также является государственной в республике. Поведение Иванова разозлило судью. На опубликованном видео слышно, как судья задает Иванову вопрос о русском школу, паспорт и имя. «У нас ведется производство русском языке. Вы живете в России. Учились в русской школе », — эмоционально обращалась она к подсудимому. На реплику Иванова о том, что нужен переводчик, судья сказала: «Начинается здесь цирк! <…> Или придете за другими услугами, вам точно так же будут отвечать ». После того, как активист, отвечая на родном языке, отказался переходить на русский, судья решила перенести заседание на 18 февраля и провести его в присутствии переводчика. «Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языке. И у меня есть такое право », — отметил активист в беседе с изданием.