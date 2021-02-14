В Украине кража коммуналки по разным оценкам достигает 5% общего потребления. Речь идет о сотнях миллионов гривен ежемесячно. На счетчики устанавливают специальные магниты, которые замедляют их работу или сразу покупают «особые» приборы учета. Если же нарушения выявят коммунальщики, размер штрафа может достичь 100 тыс. Грн. Например, согласно реестру судебных решений, в конце прошлого года житель Чернигова через суд отменил свой долг размером 58 тыс. Грн.

решение суда

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Согласно материалам дела, проверяющим показалось, что, несмотря на цели пломбы, показания занижали — мол, на счетчик установили магнит. Тогда счетчик сняли и отправили на экспертизу. Там сделали вывод: виноват, и насчитали долг размером почти 60 тыс. Грн. Но в суде такие «наказание» чаще всего «валятся»: если пломба целая и нет технического вмешательства в механизмы прибора учета, доказать вину сложно. Некоторые счетчики продают уже со встроенными магнитами. Если такой прибор учета попадет в руки коммунальщиков, отвертеться от штрафа не удастся.