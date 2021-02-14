Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 104 человек. Среди них несколько человек получили переломы, однако о смертельных случаях не сообщалось. Об этом пишет Reuters. Землетрясение силой 7,3 балла произошло незадолго до полуночи субботы. ЧП произошло в том же районе, и землетрясение на Фукусиме 2001 года. Подземные толчки сотрясли здания в столице Японии Токио за сотни километров. На большой полосе северо-востока страны остановились поезда. Сотни тысяч домов остались без электричества. Кроме того, несколько тысяч домохозяйств остались без воды. Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Японии пострадавшими считаются менее 50 человек. Профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке считает, что землетрясение, вероятно, является афтершоком так называемого Большого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года. По его словам, неудивительно, что афтершок зафиксирован через десять лет, так как во время землетрясения 2011 его магнитуда составила девять баллов. Представитель метеорологического управления Японии на экстренно созванной пресс-конференции сообщил, что сильных афтершоковых толчков можно ожидать в районе землетрясения в течение недели. Так, через полтора часа после первого землетрясения уже состоялись 12 толчков силой более одного балла. Как сообщалось ранее, из-за землетрясения магнитудой 4,7 в столице Армении начались перебои с мобильной связью. Как сообщалось ранее, в прошлом январе два подряд землетрясения был зафиксирован в Грузии.