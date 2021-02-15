16 февраля — день Симеона и Анны пророчицы. Это особый день, когда надо стараться сделать, как можно больше дел и не брать деньги в долг. Именины сегодня празднуют: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

По православному календарю 16 февраля отмечают День памяти святых Симеона (Семена) и Анны или Хранитель младенцев. Этот день является ежегодным и призван вспомнить, как два святых Симеон и Анна встретили в храме младенца Иисуса на 40 день после его рождения.

Что нужно делать 16 февраля

Молится Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровья новорожденному ребенку.

Что нельзя делать 16 февраля

В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Приметы на 16 февраля

Много снега в этот день — лето будет дождливым.

Воробьи 16 февраля чирикают громко — весна наступит очень скоро.

Если же на Симеона идет снег — лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

Если не почитинить сбрую в день 16 февраля — это приведет к неприятностям.

Согласно народным поверьям, в этот день в конюшню приходит домовой. Чтобы нeчистая сила не беспокоила животных, 16 февраля хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.

Пытались задобрить домового, оставляя для него 16 февраля горшок каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет шалить.

Отсчитывали 7 утренних морозов — по примете считалось, что после этого наступит весна.

Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.

Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи — это примета, которая обещает нeприятности.

Напомним, 15 февраля, на сороковой день после Рождества Христова, православные христиане празднуют Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников, кроме того именины празднуют мужчины по имени Василий. В этот день в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются «громничными», так как их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы предохранить людей от грома. Если человек боится молнии и грозы, то свеча способна утолить страх.

Ранее мы рассказывали об истории Сретения Господня, которая уходит корнями в событие, которое произошло в самом начале истории Нового Завета.