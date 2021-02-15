Адаптивный карантин в Украине намерены вернуть до 18 февраля. Украина снова будет поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, однако изменится принцип разделения регионов в зависимости от эпидобстановки.

Как заявил главный санврач Виктор Ляшко, решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

Новые зоны адаптивного карантина

При разделении на зоны, будут учитываться следующие показатели:

загруженность больниц — более 65%;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;

более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген — более 20%;

более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В зеленой зоне предусматривается отмена всех ограничений.

Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.

Оранжевая зона будет вводиться в случае превышения одного из пяти показателей.

Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.

Напомним, карантин в Украине действует до 28 февраля. При этом, Кабмин оставил за собой право продлить ограничения.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине разрешили проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей, при соблюдении определенных противоэпидемических мер.

Также мы уже сообщали, что предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в Украине стартует 1 марта.