Адаптивный карантин в Украине намерены вернуть до 18 февраля. Украина снова будет поделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, однако изменится принцип разделения регионов в зависимости от эпидобстановки.
Как заявил главный санврач Виктор Ляшко, решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.
Новые зоны адаптивного карантина
При разделении на зоны, будут учитываться следующие показатели:
- загруженность больниц — более 65%;
- менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;
- более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;
- коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген — более 20%;
- более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
В зеленой зоне предусматривается отмена всех ограничений.
Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.
Оранжевая зона будет вводиться в случае превышения одного из пяти показателей.
Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.
Напомним, карантин в Украине действует до 28 февраля. При этом, Кабмин оставил за собой право продлить ограничения.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине разрешили проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей, при соблюдении определенных противоэпидемических мер.
Также мы уже сообщали, что предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в Украине стартует 1 марта.