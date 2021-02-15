В 2021 год Белого Металлического Быка люди, особо повезет некоторым знакам китайского зодиака. Так, Крысы, Тигры, Свиньи, Змеи и Драконы, получат удачу во всем, что связано с финансами.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Люди, которые родились под этим знаком, начнут новый год, который согласно восточному календарю наступил 12 февраля, с успеха. Им поступит предложение поучаствовать в крупномасштабном проекте. Он-то и принесет в итоге стабильность и хороший доход. Полученные средства можно будет инвестировать в личное дело, которое пришлось поставить на паузу из-за нехватки средств.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

В течение года возможны трудности, но по итогу окажется, что все было сделано верно. Бык подарит силы и уверенность в себе. Поэтому те, кто давно мечтали о своем бизнесе, смогут его основать. По началу будет не просто, но со временем дело начнет приносить выгоду. А видя ваш запал, найдутся и инвесторы. Об этом пишет сайт TheChineseZodiac.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Обострившаяся интуиция позволит добиться существенных финансовых свершений. Может вернуться крупная сумма денег, которую вы считали навсегда потерянной. Также инвестиции в этом году будут быстро окупаться.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы не привыкли транжирить деньги, всегда четко планируют свои расходы и не покупают лишнего. В год Быка их ожидает крайне выгодное предложение на то, что давно хотелось купить. Важное событие может произойти в конце осени.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В начале 2021 года Свиньи получат сильную мотивацию действовать. Это позволит существенно улучшить финансовое положение. Главное правило года — внимательно анализировать, иначе можно упустить отличные возможности, которые подарит судьба. Более удачной окажется работа в команде.

Как мы уже рассказывали ранее, Нострадамус предсказывал, что в 2021 году сумасшедший химик создаст биологическое оружие-вирус, которое будет превращать людей в зомби. Также он говорил о том, что в мире начнется сильный кризис, который может повлечь за собой падение экономики и голод.

А согласно предсказаниям Вольфа Мессинга, в 2021 году в мире возникнут проблемы на политическом и экономическом поприще, в частности, во многих странах будут проведены реформы, которые плохо отобразятся на благосостоянии граждан.

