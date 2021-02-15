15 февраля православные празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

Для христианского мира Сретение — весьма значимое событие. В этот день исполнилось ровно 40 дней со дня рождения Иисуса Христа. И Богородица, согласно ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, что посвятить Его Богу. И в этот момент произошло то самое Сретение (встреча Младенца со старцем Симеоном, который очень ждал этого события).

По преданию, когда-то Симеон переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского языка на греческий и вдруг прочел: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Не Дева, а жена, подумал старец и хотел было так и написать, но ангел Божий остановил его, сказав, что отныне Симеон будет жить, пока не увидит Сына Господня, которого родит именно Дева.

Праведный Симеон жил очень долго — больше трехсот лет. Он ждал исполнения воли Божией, находясь при храме. И когда он увидел, как Мария с Младенцем восходит по ступеням обители, вышел навстречу. И восприняв Младенца из рук Марии, произнес свою знаменитую песнь:

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».Что можно и нельзя делать на СретениеТакже в феврале текущего года есть много других праздничных религиозных дат.

Православные праздники в феврале 2021: календарь

1 февраля — день памяти преподобного Макария Великого, Египетского; преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского

2 февраля — день памяти преподобного Евфимия Великого; мучениц Инны, Пинны и Риммы

3 февраля — преподобного Максима Грека; празднование иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение»

4 февраля — апостола Тимофея; мученика Анастасия Персянина; день памяти преподобного Макария Жабинского

5 февраля — священномученика Климента Анкирского; Собор костромских святых

6 февраля — день памяти Блаженной Ксении Петербургской; мученика Иоанна Казанского

7 февраля — празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали»; святого Григория Богослова; священномученика Владимира, митрополита Киевского; священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского

8 февраля — день памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна; преподобного Феодора Студита, игумена

9 февраля — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля — преподобного Ефрема Сирина; преподобного Исаака Сирина, день памяти преподобного Феодосия Тотемского

11 февраля — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца; святителя Лаврентия, затворника Печерского

12 февраля — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; священномученика Ипполита, епископа Остинского; преподобного Зинона, постника Печерского

13 февраля — бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феоктисты, Феодотии и Евдоксии; святителя Никиты, затворника Печерского

14 февраля — предпразднство Сретения Господня, день памяти мученика Трифона

15 февраля — Сретение Господне

16 февраля — праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

17 февраля — преподобного Исидора Пелусиотского; преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца

18 февраля — святого Феодосия Черниговского; мученицы Агафьи Панормской (Палермской), празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

19 февраля — день памяти преподобных Варсонофия и Иоанна, преподобного Вукола Смирнского

20 февраля — преподобного Парфения; преподобного Луки Элладского

21 февраля — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков

22 февраля — мученика Никифора Антиохийского; преподобного Панкратия Печерского

23 февраля — день памяти священномученика Харалампия; праведницы Галины

24 февраля — благоверного князя Всеволода (в крещении Гавриила) Псковского; преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери; святителя Алексия Московского

26 февраля — преподобного Мартиниана; день памяти преподобных Зои и Фотинии

27 февраля — равноапостольного Кирилла, учителя Словенского; преподобного Исаакия, затворника Печерского

28 февраля — празднование Виленской иконы Божией Матери; великомученика Феодора Тирона; преподобного Пафнутия, затворника Печерского.