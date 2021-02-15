Завтра, 16 февраля, отмечается День ангела Анны, это прекрасный повод поздравить близких женщин, которые носят это имя, означающее «благодать», «милость божья».
Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Поздравления и открытки с Днем ангела Анны:
Голос морских стихий,
Солнца игривый луч.
Имя твое — как волн прибой,
Что приходит на память.
Аня, ярких дней
В день именин тебе
Верных друзей и хороших снов,
Много добра и судьбы!
Тебя поздравляю, милая Анна,
Потому Ангел Твой празднует именины,
От родных я желаю радости и тепла,
чтобы судьба нежно целовала каждый час,
Счастливая любой в кругу друзей и семьи!
А еще желаю я тебе любви и добра!
На многие и благие Твои лета!
Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива в секунду, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывает своим шармом!
К слову, День ангела Анны отмечается не один раз в год. Так, Анны принимали поздравления также 16 ноября , когда православная церковь вспоминала святого княгиню Анну Всеволодовну, сестру великого князя Владимира Мономаха.