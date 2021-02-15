Завтра, 16 февраля, отмечается День ангела Анны, это прекрасный повод поздравить близких женщин, которые носят это имя, означающее «благодать», «милость божья».

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.Поздравления и открытки с Днем ангела Анны:

Голос морских стихий,

Солнца игривый луч.

Имя твое — как волн прибой,

Что приходит на память.

Аня, ярких дней

В день именин тебе

Верных друзей и хороших снов,

Много добра и судьбы!

Тебя поздравляю, милая Анна,

Потому Ангел Твой празднует именины,

От родных я желаю радости и тепла,

чтобы судьба нежно целовала каждый час,

Счастливая любой в кругу друзей и семьи!

А еще желаю я тебе любви и добра!

На многие и благие Твои лета!

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива в секунду, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывает своим шармом!

К слову, День ангела Анны отмечается не один раз в год. Так, Анны принимали поздравления также 16 ноября , когда православная церковь вспоминала святого княгиню Анну Всеволодовну, сестру великого князя Владимира Мономаха.