Погода в Украине на этой неделе резко изменится — страну накроют серьезные морозы. Во вторник, 16 февраля, ненадолго потеплеет, но уже в четверг-субботу температура воздуха опустится до -20…-23.

Холоднее всего будет в северных и центральных областях — Сумской, Киевской, Черкасской. Теплее будет на юге, западе и востоке.Потепление в Украину придет только в конце недели.

В воскресенье, 21 февраля, температура может подняться выше нуля.

Как сообщают в Укргидрометцентре, во вторник на всей территории страны ожидается мороз и солнце. Холоднее всего будет на северо-востоке. В Сумах и Чернигове: днем до -14…-15, ночью до -22…-24. Теплее всего на юго-западе. В Одессе, Львове, Черновцах днем -4…-6, ночью -7…-14. В Ужгороде днем до +1, ночью до -11.

В среду, 17 февраля, будет преимущественно облачно. На западе пройдет небольшой снег. Температура днем ожидается -3…-5, но ночью обещаю морозы до -13…-20 (центр, восток и север). На западе и юге ночью -7…-14.

В четверг небольшой снег обещают на востоке. Днем примерно такая же температура, но ощутимо похолодает в Сумской, Черниговской области и Киеве. Днем до -11…-14.

В пятницу ясный и солнечный день в большинстве регионов. Днем от -3 до -11, ночью до -17…-20. На юге, западе и востоке морозы будут менее сильными.

В Киеве на этой неделе во вторник и пятницу обещают солнечную и ясную погоду. Самые сильные морозы ожидаются в пятницу и субботу — днем до -13 и до -21 ночью. С воскресенья резко потеплеет и днем будет плюсовая температура.

Как мы уже рассказывали ранее, зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.

Тем временем, февраль 2021 года в Киеве может стать самым снежным за последние 43 года.