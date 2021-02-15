Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев (52%) не будут делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что нежелание украинцев прививаться связано с кампанией против вакцинации, в которую вливаются немалые средства.

Такое мнение он выразил в комментарии «РБК Украина».

Он добавил, что такие настроения не только у украинцев: «Это разворачивается по всему миру. Если в Австрии в декабре, согласно соцопросам, были готовы вакцинироваться более 40%, то сейчас – всего лишь 17%».

В разных больницах провакцинироватьcя решили всего лишь 20-40% медиков, рассказывает инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова. При этом далеко не все члены мобильных бригад согласились прививаться.

Скептическая позиция врачей в плане прививок далеко не нова и именно с ней связаны все проблемы с вакцинацией в стране, говорит член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить:

«Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. Из этого как раз возникает проблема: если не вакцинируются медики, то что уже говорить о рядовых украинцах?».

Как считает врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции, уточнил инфекционист. Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно.

Ранее Федор Лапий говорил, что производитель вакцины от коронавируса — Pfizer — выделит специальные термобоксы для транспортировки препарата. Как известно, вакцина требует хранения при сверхнизких температурах, а именно -70.

51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.