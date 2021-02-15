Решение властей Украины во внесудебном порядке закрыть оппозиционные СМИ недопустимо, поскольку противоречит фундаментальным принципам, на которых основаны современные демократические государства.

Об этом в комментарии Капиталу заявил депутат Европейского парламента от ФРГ Гельмут Шольц.

«Свобода СМИ и свобода выражения мнений являются фундаментальными ценностями и правами, закреплёнными в международных конвенциях, и их соблюдение должно быть гарантировано в демократических обществах. Все 27 государств-членов ЕС, а также Украина, подписали и ратифицировали соответствующие международные обязательства. Эти права никогда не могут быть ограничены, кроме как по очень важным причинам после решения конституционного суда. В случае запрета СМИ доказательства и причины должны быть публичными и прозрачными. Решение нарушить гарантированную конституцией свободу СМИ и выражения мнения не может приниматься указом исполнительной власти, например указом президента. Независимо от причин, по которым Зеленский ввел такой запрет, он рискует подорвать доверие к демократии и нанести ущерб демократическому диалогу. Более того, на мой взгляд, в этом случае может идти речь о попытке замолчать или запретить голос оппозиции, что, естественно, будет подвергаться критике на международном уровне», — заявил депутат.

Гельмут Шольц не исключает, что могут возникать ситуации, когда нужно ограничить свободу слова. Однако, по мнению немецкого политика, в таком случае должно быть обязательно вынесено независимое судебное решение.

«Для сохранения и укрепления доверия к функционированию демократии такое решение должно быть принято в условиях полной прозрачности. СМИ и журналистика очень важны для демократии. Действительно, сегодня пропаганда, фейковые новости и ложь становятся новым фактом в медиа-ландшафте. Они создают опасность путаницы, недопонимания и предоставления ложной информации. Очень часто это затрудняет понимание того, где именно правда, каким образом освещаются сложные политические, экономические и социальные процессы в обществе. Сегодняшние украинские реалии отмечены вмешательством различных олигархических структур в функционирование политической системы, коррупцией и растущей борьбой за власть между заинтересованными политическими и экономическими группами, а также вызовами продолжающегося конфликта на востоке страны… Поэтому СМИ должны продолжать функционировать, чтобы доносить эту сложность до граждан. Люди имеют право получать как можно более широкую информацию. Это обуславливает растущую ответственность всех структур госуправления за соблюдение гарантированных законом стандартов и правил. Решение же о критериях пропаганды должно принимать не правительство, а законодатели», — убежден депутат.

«Свобода выражения мнений и свобода СМИ — это фундаментальное право, закрепленное в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека. В нем говорится, что каждый имеет право на свободу мнений и их свободное выражение, в том числе на получение информации через любые средства массовой информации», — также напомнил европейский парламентарий.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.