Депутаты Европейского парламента Катержина Конечна, Мик Уоллес и Клэр Дэйли написали письмо Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором обратили внимание еврочиновника на ситуацию, которая складывается в Украине в связи с решением президента Владимира Зеленского во внесудебном порядке закрыть три оппозиционных телеканала.

Об этом Капитал.UA рассказала депутат Катержина Конечна, предоставив копию документа.

В письме Боррелю депутаты напомнили, что решение о запрете трансляции трех телеканалов в Украине осудили Национальный союз журналистов Украины, а также Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ).

Там отмечается, то действия администрации президента Зеленского противоречат даже украинскому законодательству, поскольку закон не дает президенту права вводить санкции против отечественных компаний или СМИ.

«Аппарат президента не имеет полномочий регулировать работу СМИ (это ответственность Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию). Таким образом, отзыв лицензий на вещание указом президента (в отношении которого нет возможности обжаловать его в суде) является не только актом политически мотивированной государственной цензуры, но и явным нарушением принципа верховенства права в Украине», — написали депутаты.

В связи с этим парламентарии хотят получить от Жозепа Борреля ответ, насколько решение президента Зеленского соответствует международно-правовым стандартам в области свободы слова и печати. А также сообщить, какие меры принимает Еврокомиссия, и каким образом данный вопрос обсуждается с руководством Украины.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.