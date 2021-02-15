У России есть возможность провести широкомасштабную операцию на востоке Украины, но Кремль выбрал более выгодный для себя вариант — превратить Донбасс в зону замороженного конфликта.

Своим мнением в программе «Все по беспределу» на Апостроф TV поделился руководитель Независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел», доктор военных наук, экс-руководитель Главного управления разведки МО, бывший председатель Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

По его мнению, существует реальная угроза вторжения российских войск:

«На границе с Украиной находится более мощная группировка. Она каждый день усиливается, вводятся новые части. Сейчас в Южном и Западном округах вводятся новые части, которые будут иметь на вооружении «Искандеры». Это ракеты тактического плана. Они могут нести тактическое ядерное оружие».

Эксперт также говорит, несмотря на то, что у России есть возможность провести широкомасштабную операцию на Донбассе, задействовав свои аэрокосмические силы (крылатые ракеты), масштабное вторжение Кремлю не выгодно:

«В РФ рассматривают наше государство как серую зону или государство-жертву. Это давление. Самое главное — это оказывать давление. Им выгодно, чтобы наше государство существовало в таких условиях, чтобы было давление: экономическое, военное, информационное. Это делается, чтобы изменить ситуацию внутри страны, изменить политическое устройство, изменить наш курс».

Он считает, что замораживание конфликта на Донбассе — самое страшное, что может быть:

«Это фактически отравленный организм, который постоянно получает дозу этого яда… Страна не в состоянии решить его. Россия показывает всему миру, что Украина не способна это делать, и все уже устали от Украины».

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на провокации противника и потери среди украинских военных. По его мнению, несмотря на провокации нельзя сравнивать ситуацию сейчас с тем, что происходило, когда режима перемирия не было.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечал, что убытки от войны и потери территорий на Донбассе составили 375 млрд гривен.