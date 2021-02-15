Кабинет министров внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов сегодня, 15 февраля.

Подробности обнародовала пресс-служба Министерства финансов Украины.

Теперь, чтобы стать участником программы «Доступная ипотека» под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или сотрудником бюджетной сферы.

Также отменяют требование о непревышении обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или о проживании в общежитии жителями аварийных и ветхих домов. Кроме того, на ипотеку теперь смогут рассчитывать граждане, не имеющие в собственности или собственности семьи жилья, общая площадь которого превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров – на каждого следующего члена семьи.

Такое же условие касается наличия у граждан договоров по финансированию строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости. Также увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней зарплаты в соответствующем регионе, где расположен предмет ипотеки.

«Программа «Доступная ипотека» под 7% помимо основной задачи –удешевление стоимости ипотечных кредитов для граждан, должна также стать мощным импульсом для оживления рынка жилищной ипотеки. Надеемся, что, почувствовав государственную поддержку, большинство банков в ближайшее время восстановят или образуют новые собственные продукты ипотечного кредитования для участия в программе», – рассказал ззамглавы Минфина по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Как мы уже рассказывали ранее, впервые в истории украинской судебной практики банкротом было признано физическое лицо. В суд обратился мужчина, который не смог оплачивать валютную ипотеку.

Напомним, ипотеку на покупку жилья в Украине обещают выдавать по ставкам от 5 до 7%. В то же время, процентные ставки будут зафиксированы на весь период кредитования.