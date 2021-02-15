Предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в Украине стартует 1 марта.

Об этом говорится в материале «Нового времени».

Записаться можно будет одним из трех способов: через специально созданный сайт онлайн, у семейного врача, или по телефону, позвонив на Всеукраинскую горячую линию по противодействию COVID-19 по телефону 0800602019.

Лицам, которые попадают в группу риска и должны быть провакцинированы первыми, после записи должны сообщить возможную дату и время проведения прививки. Те же, кто по профессиональным признакам или возрасту в группы риска не попадает, окажутся в листе ожидания. Возможную дату проведения прививки им сообщат дополнительно.

Несмотря на обещания политиков, в Украине 15 февраля не стартовала вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer.

Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев (52%) не будут делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной.

51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.