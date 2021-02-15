Продукты в Украине заметно вырастут в цене уже с началом весны.
Экономический эксперт Олег Пендзин категории продуктов, которые подорожают больше всего, передает Сегодня.
«Яйца, они в любом случае перед Пасхой пойдут вверх, это первое. Однозначно будет дорожать хлеб. Не очень намного, но однозначно. Ну и, наверное, мы увидим небольшой рост растительного масла, так как оно является рекордсменом индекса ФАО (индекс продовольственных цен), в том числе и на мировых рынках», — утверждает эксперт.
Отметим, что важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.
Как мы уже рассказывали ранее, цены на проезд в маршрутках повысились. Так, с февраля изменился тариф в пригородных маршрутках, причем не только в Киевской области, но и в других регионах страны. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание городских маршруток.