После отмены льготного тарифа на отопления электроэнергией, украинцы получат денежные компенсации — в среднем по 560 гривен.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. Чиновница заявила, что компенсация будет выплачена до апреля.

«В конце концов это поддержка правительства людей, когда отменился тариф. У нас льготный тариф был и для многодетных семей. Мы для них еще и расширяли программу субсидий», – пояснила министр.

Напомним, до 1 января 2021 года для домовладений, которые отапливаются электроэнергией, была возможность платить за три тысячи кВт*час по тарифу 90 копеек. С начала 2021 года тариф изменился и составляет 1,68 грн. Таким образом суммы в платежках выросли почти вдвое.

Компенсацию на оплату электроэнергии за 1 квартал 2021 года смогут получить такие категории граждан:

лица, проживающие в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа, общежитиях и квартирах), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 имели право на пониженную цену;

лица, проживающие в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление (в том числе в сельской местности);

многодетные семьи, семьи с усыновленными детьми и детские дома семейного типа.

Как мы уже рассказывали ранее, часть украинцев может полностью не платить за коммуналку. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что размер льгот для участников боевых действий может достигать 100%.

Напомним, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона будут заморожены, это предусматривает меморандум правительства с местной властью.