В Украине зафиксировано 2332 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
За минувшие сутки:
госпитализированы — 1145 человек;
выписаны из больниц — 673 человека;
летальных случаев — 62;
С начала пандемии в Украине:
заболело — 1273475 человек;
выздоровели — 1116779 человек;
летальных случаев — 24 392;
проведено ПЦР-тестов — 6551858.