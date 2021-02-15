В Украине зафиксировано 2332 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

За минувшие сутки:

госпитализированы — 1145 человек;

выписаны из больниц — 673 человека;

летальных случаев — 62;

С начала пандемии в Украине:

заболело — 1273475 человек;

выздоровели — 1116779 человек;

летальных случаев — 24 392;

проведено ПЦР-тестов — 6551858.

