14 февраля на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле Новоалександровки, вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
От начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на провокации противника и потери среди украинских военных. По его мнению, несмотря на провокации нельзя сравнивать ситуацию сейчас с тем, что происходило, когда режима перемирия не было.
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечал, что убытки от войны и потери территорий на Донбассе составили 375 млрд гривен.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле Новоалександровки, вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
От начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на провокации противника и потери среди украинских военных. По его мнению, несмотря на провокации нельзя сравнивать ситуацию сейчас с тем, что происходило, когда режима перемирия не было.
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отмечал, что убытки от войны и потери территорий на Донбассе составили 375 млрд гривен.