Продажа газа населению по себестоимости не покроет субсидии, которые обеспечиваются ценой в 6,99 грн.

Такое заявление в интервью «Радио Свобода» сделал исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко:

«Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить».

По его слова, также необходимо покрывать налоги и услуги оператора ГТС, который обслуживает трубы высокого давления.

«Поэтому, если будет работать «Нафтогаз» только по себестоимости, «Нафтогаз» тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а «Нафтогаз» практически всю прибыль платит как раз в бюджет — кажется 95% — тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет — это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону», — заявил и.о. главы Минэнерго.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине создавались условия, при которых Кабинет министров не сможет вручную снижать цены на газ. При этом кредиторы понимают, что рынок голубого топлива практически монополизирован и уязвим.

В Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.