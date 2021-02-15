В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 февраля.

Небольшие снегопады еще ожидаются на западе страны. На остальной территории переменная облачность.

Температура воздуха 5-8 мороза днем на западе, в центре, на севере и на востоке. На юге максимально до 3 мороза.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что морозы, которые уже охватили практически всю страну, задержаться в Украине до 21 февраля.

А в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что циклон, который принес мощные снегопады в Украину, покинет нашу страну не раньше воскресенья.