На оккупированном Донбассе более 75% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году были зафиксированы в четырех точках.

Об этом свидетельствует отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине «Тенденции и наблюдения в 2020 году». Это район Попасная – Первомайск – Золотое, территория к востоку и северо-востоку от Мариуполя, районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска и треугольник Авдеевка – Ясиноватая –Донецкий аэропорт.

Тем временем, число нарушений так называемого режима полной тишины на линии соприкосновения по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 55%.

Количество взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно быть отведено согласно с Минскими договоренностями, уменьшилось на 5%.

Снижение боевой активности произошло после 27 июля 2020 года, когда были введены в действия дополнительные меры по усилению прекращения огня, говорится в сообщении.

В целом, в2020 году наблюдатели зафиксировала около 1,8 тыс. таких нарушений – около 1,4% всех нарушений режима прекращения огня.

Из них примерно 77% произошли на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как мы уже рассказывали ранее, у России есть возможность провести широкомасштабную операцию на востоке Украины, но Кремль выбрал более выгодный для себя вариант — превратить Донбасс в зону замороженного конфликта.

Тем временем, пророссийские боевики стянули на оккупированный Донбасс десятки «Градов» и танков вооруженных формирований России и ее наемников, а также другую военную технику.