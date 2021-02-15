Завтра, 16 февраля, празднуют День ангела Анны.

НАРОДНАЯ ПРАВДА публикует лучшие поздравления и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих знакомых Анничок и Анечка с днем рождения.

Поздравление с Днем ангела на украинском языке

Голос морских стихий,

Солнца игривый луч.

Имя твое — как волн прибой,

Что приходит на память.

Аня, ярких дней

В день именин тебе

Верных друзей и хороших снов,

Много добра и судьбы!

***

Немного своенравная, но милая, как дитя,

Анна наша — как капризная волна,

Не даешь нам грустить, ни дня!

Из всех Анничок пожалуй лишь одна такая,

что можно шуметь хоть всю ночь без сна,

А иногда приятно даже помолчать …

И вместе на вечеринке в танце поскакать …

Сегодня именины, поэтому Тебя поздравляю!

Счастливая любой Анночка, долгих лет желаю!

***

Тебя поздравляю, милая Анна,

Потому Ангел Твой празднует именины,

От родных я желаю радости и тепла,

чтобы судьба нежно целовала каждый час,

Счастливая любой в кругу друзей и семьи!

А еще желаю я тебе любви и добра!

На многие и благие Твои лета!

***

Анютка, птичка, от души,

Поздравления шлю Тебе

Чтобы мечты сбылись все,

сеяли глаза чтобы Твои,

Пусть Ангел счастья принесет,

И зло от Тебя отвлечет!

Короткие поздравления для смс

В День Ангела Анечки, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Бог

***

С днем ангела святой Анны

Прими мои сердечные поздравления,

Пусть покровительница твоя с небес,

Благословит души и тела процветания

***

С Днем Ангела Анну я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человеческую и простоту,

По искреннее сердце и доброту,

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

Бог — человеческое благословение

***

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и каждое мгновение,

Пусть Анне помогает,

Ангел покровитель!

***

Пусть под крыльями своими

Анну ангел хранит,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу хорошее пусть пошлет.

***

Пусть сердце радостью наполнится сегодня,

Пусть Анна — покровительница с небес,

Для тебя в Бога вымолит две сотни,

Счастливых лет, здоровья и чудес!

***

Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,

С Днем Ангела, Анна, моя хорошая и милая,

Пусть будет радость в твоей душе,

И более всего — чтобы ты была счастлива!

Поздравление с Днем ангела Анны русском языке

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, Не грусти!

добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Любой прекрасной и любимой,

Любой уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебя в судьбе!

***

Поздравляю тебя, Анна,

Твое имя — благодать,

Хочу счастья тебе в жизни

И добра я пожелать.

Аня, Анечка, Анюта,

Как тебя НЕ назови,

В часе каждая минута

Будет пусть полна любви.

Щедрой, милостивой, доброй

Пожелаю я судьбы,

Чтобы милой и любимой

Всегда, Анна, была ты.

***

Ты так прекрасна, милая Анюта,

Пускай блестят от радости глаза

И дарит счастье каждая минута,

А сердце всегда верит в чудеса!

Пусть явью станут все твои мечты,

Чтобы улыбка на лице твоем сверкали!

Тебе желаю безупречной красоты,

Чтоб ты, как будто роза, расцветали!

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