Завтра, 16 февраля, празднуют День ангела Анны.
НАРОДНАЯ ПРАВДА публикует лучшие поздравления и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих знакомых Анничок и Анечка с днем рождения.
Поздравление с Днем ангела на украинском языке
Голос морских стихий,
Солнца игривый луч.
Имя твое — как волн прибой,
Что приходит на память.
Аня, ярких дней
В день именин тебе
Верных друзей и хороших снов,
Много добра и судьбы!
***
Немного своенравная, но милая, как дитя,
Анна наша — как капризная волна,
Не даешь нам грустить, ни дня!
Из всех Анничок пожалуй лишь одна такая,
что можно шуметь хоть всю ночь без сна,
А иногда приятно даже помолчать …
И вместе на вечеринке в танце поскакать …
Сегодня именины, поэтому Тебя поздравляю!
Счастливая любой Анночка, долгих лет желаю!
***
Тебя поздравляю, милая Анна,
Потому Ангел Твой празднует именины,
От родных я желаю радости и тепла,
чтобы судьба нежно целовала каждый час,
Счастливая любой в кругу друзей и семьи!
А еще желаю я тебе любви и добра!
На многие и благие Твои лета!
***
Анютка, птичка, от души,
Поздравления шлю Тебе
Чтобы мечты сбылись все,
сеяли глаза чтобы Твои,
Пусть Ангел счастья принесет,
И зло от Тебя отвлечет!
Короткие поздравления для смс
В День Ангела Анечки, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя хранит Бог
***
С днем ангела святой Анны
Прими мои сердечные поздравления,
Пусть покровительница твоя с небес,
Благословит души и тела процветания
***
С Днем Ангела Анну я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человеческую и простоту,
По искреннее сердце и доброту,
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
Бог — человеческое благословение
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и каждое мгновение,
Пусть Анне помогает,
Ангел покровитель!
***
Пусть под крыльями своими
Анну ангел хранит,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу хорошее пусть пошлет.
***
Пусть сердце радостью наполнится сегодня,
Пусть Анна — покровительница с небес,
Для тебя в Бога вымолит две сотни,
Счастливых лет, здоровья и чудес!
***
Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,
С Днем Ангела, Анна, моя хорошая и милая,
Пусть будет радость в твоей душе,
И более всего — чтобы ты была счастлива!
Поздравление с Днем ангела Анны русском языке
Поздравляем тебя, Анна!
Улыбайся, Не грусти!
добивайся неустанно
Счастья на своем пути!
Любой прекрасной и любимой,
Любой уверенной в себе,
Яркой и неотразимой,
Лишь удач тебя в судьбе!
***
Поздравляю тебя, Анна,
Твое имя — благодать,
Хочу счастья тебе в жизни
И добра я пожелать.
Аня, Анечка, Анюта,
Как тебя НЕ назови,
В часе каждая минута
Будет пусть полна любви.
Щедрой, милостивой, доброй
Пожелаю я судьбы,
Чтобы милой и любимой
Всегда, Анна, была ты.
***
Ты так прекрасна, милая Анюта,
Пускай блестят от радости глаза
И дарит счастье каждая минута,
А сердце всегда верит в чудеса!
Пусть явью станут все твои мечты,
Чтобы улыбка на лице твоем сверкали!
Тебе желаю безупречной красоты,
Чтоб ты, как будто роза, расцветали!
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