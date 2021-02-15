Россия расширила список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. Сейчас их количество достигает 84.

Об этом свидетельствуют данные официального интернет-портал правовой информации.

Под санкции попали следующие компаний: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и его дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис» и компания Kirgan Holding S.A. Первоначально в перечне было 322 физических лица и 68 украинских компаний.

Как сообщалось ранее, сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена ввести анонсированные в январе санкции против достройки и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме, которое отправили Байдену сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

Также сообщалось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

В Европейском Союзе позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые принадлежат Виктору Медведчуку. Также поддержали принятые меры и в США.

5 февраля стало известно, что Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.