Пророссийские боевики за сутки 15 февраля дважды нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.

Подробности опубликовало командование ООС на странице в Facebook. Террористы обстреляли позиции украинских военных возле Славного и Светлодарска.

В районе Славного боевики открыли огонь в сторону украинских военных из станкового противотанкового гранатомета. Обстрел был неприцельным.

Из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета пророссийские боевики стреляли сегодня возле Светлодарска.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали. О всех фактах нарушения «тишины» украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ.

Тем временем, украинские саперы сегодня разминировали почти 2 гектара прифронтовой территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.

Как мы уже рассказывали ранее, у России есть возможность провести широкомасштабную операцию на востоке Украины, но Кремль выбрал более выгодный для себя вариант — превратить Донбасс в зону замороженного конфликта.

Тем временем, на оккупированном Донбассе более 75% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году были зафиксированы в четырех точках.