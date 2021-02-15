Смертность от COVID-19 в Украине снизилась почти в два раза по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Подробности обнародовали в Национальной академии наук Украины.

Эксперты отмечают, что динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.

«В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии — на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки», — отметили в НАН.

Так, согласно данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Напомним, вчера в Украине подтвердили чуть больше 2300 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки от коронавируса умерли 62 человека.

Как мы уже рассказывали ранее, ВОЗ рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Также было установлено, симптомы коронавируса проявляются только у 13-18% пациентов, остальные болеют бессимптомно.