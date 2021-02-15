Февраль 2021 года в Киеве может стать самым снежным за последние 43 года.
Об этом пишет журналист и экономист Андрей Блинов на своей странице в Facebook.
Эксперт говорит, что некоторые жители столицы еще помнят последний месяц зимы 1977-го, когда выпало 100 см снега. Март 2013-го почти достиг этого показателя, но в феврале 2012-го также случился аномальный снегопад с 78 сантиметрами покрова:
«Нынешний февраль в Киеве грозит обернуться самым снежным за последние 43 года. Тогда, в феврале 1977-го, выпало больше 100 см (1 м сугробов). Была ли в этом персональная заслуга Леонида Ильича, истории доподлинно неизвестно, но клинический факт: за всё время после того года лишь однажды украинская столица была близка к данному показателю. Это произошло в 2013 году, который киевляне запечатлели в климатической памяти благодаря замечательному своими последствиями снежному циклону-бурану в 20х числах марта. Однако и в предшествующем феврале тогда насыпало 78 см. Просто более яркие впечатления весны-13 стёрли это из памяти».
А в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что циклон, который принес мощные снегопады в Украину, покинет нашу страну не раньше воскресенья.