Погода в Украине 16 февраля будет холодной, но без существенных осадков.

Своим прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12-18 градусов, на северо-востоке, Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской областях, а также части Черкасской области -17-22 градуса.

Днем во вторник в большинстве областей -7-14 градусов. На западе, в южной части и на юго-востоке максимально ожидается -4-9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.

На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, в западных областях — юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

В Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8-10 градусов.

17-18 февраля в Украине местами ожидается снег, но морозы днем начнут отступать. Затем снова похолодает, но к выходным морозы начнут ослабевать.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что морозы, которые уже охватили практически всю страну, задержаться в Украине до 21 февраля.

А в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что циклон, который принес мощные снегопады в Украину, покинет нашу страну не раньше воскресенья.