15 февраля православные отмечают Сретение Господне – большой церковный праздник, который символизирует встречу с Богом. В этот день верующие вспоминают, как Пресвятая Богородица и святой Иосиф, согласно ветхозаветным законам, принесли дитя Иисуса в Иерусалимский храм.

В Сретение Господне верующие читают молитвы, которые благодарят и прославляют Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу. Считается, что в этот день они имеют особенную силу.Сретение Господне: видеопоздравления и красивые музыкальные открытки

К Божьей Матери христиане обращаются с просьбами о помощи, покровительстве в создании семьи, защите детей, о благополучной беременности и родах. Спасителю молятся о заступничестве и здоровье своих детей.

После молитвы можно обратиться к Богу, попросив прощения за согрешения. Также можно помолиться о помощи в своей проблеме, о счастье и здоровье для близких.Сретение Господне: красивые поздравления и открыткиМолитвы на Сретение

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, просвещай сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

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Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

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Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, и руки Симеона благословивший, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.