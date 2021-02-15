15 февраля празднуют Сретение Господне — один из 12 главных христианских праздников. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала поздравления и открытки, чтобы вы смогли поздравить родных с праздником. Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА Сретение Господне 15 ФЕВРАЛЯ *** Как зима встречает весну, Господь встречает человека, — Зажги непреодолимую свечу Пусть она защитит в злую час! И как Мать Ребенка свою Принесла младенцем к святыне, Найди в сердце струну, Чтобы правды узнать нетленные! *** Слезой капает сосульки, И снежные исчезают шарики, От солнца радуется праздник, Румянцем играет упорно. Эта встреча- на человеческое спасение Из большого боговолиння, В день увиденной днини- Единения Бога и Человека. Пусть будут ощущения погодные, Окутают ласки нас Господа, Чтобы нам удалось понять Старые и новые заветы … А Сретенская свеча пылает, Греховность людей очищает. *** Светает на земле, светает, И солнце в небе, как свеча, Ибо руках своих держит Блаженный старец Детеныш. Дух Святой витая незримо, Сердца принимая в свой плен, И только лишь теперь покинет Жизнь земнее Симеон. Не передать того счастья, Что у него светится в глазах, И Боже тело, как Причастие, Держит праведник в руках. Напоминаем также, какой будет погода 15 февраля .