15 февраля у христиан большой праздник — Сретение Господне, а также праздник встречи зимы с весной.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас видеопоздравления и музыкальные открытки, которые порадуют близких людей в этот день.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 15 ФЕВРАЛЯ

https://www.youtube.com/watch?v=SbMszc-O1LY

Пусть после встречи с Богом

Ваш взор добрее станет,

Дел добрых будет много,

И счастье к вам пристанет.Приятны будут встречи,

Не будет расставания,

Молитесь каждый вечер

За мир и понимание.

Не огорчайтесь попусту,

Гоните злость и грубости,

Тогда легко и попросту

Переживете трудности.

***

У каждого своя дорога к Богу,

Желаю тебе веру обрести

И с Господом в душе идти по жизни,

Свет, радость и любовь дарить в пути.

Сегодня, в день Сретения Господня

Тебе желаю судьбоносных встреч

И ангела, который днем и ночью

Отныне будет жизнь твою беречь.

Также смотрите подборку поздравлений со Сретением и открыток.