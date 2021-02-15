15 февраля у христиан большой праздник — Сретение Господне, а также праздник встречи зимы с весной.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас видеопоздравления и музыкальные открытки, которые порадуют близких людей в этот день.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 15 ФЕВРАЛЯ
https://www.youtube.com/watch?v=SbMszc-O1LY
Пусть после встречи с Богом
Ваш взор добрее станет,
Дел добрых будет много,
И счастье к вам пристанет.Приятны будут встречи,
Не будет расставания,
Молитесь каждый вечер
За мир и понимание.
Не огорчайтесь попусту,
Гоните злость и грубости,
Тогда легко и попросту
Переживете трудности.
***
У каждого своя дорога к Богу,
Желаю тебе веру обрести
И с Господом в душе идти по жизни,
Свет, радость и любовь дарить в пути.
Сегодня, в день Сретения Господня
Тебе желаю судьбоносных встреч
И ангела, который днем и ночью
Отныне будет жизнь твою беречь.
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